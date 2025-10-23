«Что этот рекорд ему даст?»: Леоненко назвал футболиста Динамо, которому нужно завершить карьеру

Эксперт считает, что вингеру «бело-синих» следует завершить профессиональную карьеру игрока.

«Приведу печальный пример. Одно время один капитан Динамо, Буяльский, сидел в запасе, теперь другой капитан на «скамейке» — Ярмоленко. Надо Гиннеса сюда вызвать, чтобы зафиксировал этот момент, как один капитан сменяет другого. Такого нигде нет, только в Динамо может быть.

Ярмоленко нужно идти к Игорю Михайловичу Суркису и занимать место спортивного директора, правда, не понимаю зачем, ведь киевляне все равно никого не покупают".

Леоненко оценил шансы Ярмоленко побить рекорд Шацких по результативности в УПЛ.

«Чтобы его побить, надо еще пару лет играть. И что этот рекорд даст Ярмоленко? Здесь ему нужно выбирать: позориться дальше ради рекорда или завершить карьеру», — сказал Леоненко для BLIK.

Отметим, что Шацких является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Он забил 124 гола, выступая за киевское Динамо, Арсенал и Говерлу. Сейчас Ярмоленко имеет в своем активе 114 голов.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с Динамо истекает в июне 2026 года.

Ранее Мирон Маркевич раскрыл проблемы Динамо после пятиматчевой серии без побед.