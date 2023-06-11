«Настроение быстро исчезает». Капитан сборной Украины рассказал, как на команду влияют события в стране 11 июня, 11:36 Ярмоленко (Фото:УАФ)

Андрей Ярмоленко поделился настроением коллектива после новостей, которые поступают с Херсонщины из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Капитан сборной признался, что в национальной команде все стараются друг друга подбодрить, но это не всегда удается.

«Настроение, если честно, в коллективе хорошее. Стараемся друг друга подбадривать. Но когда смотришь, что происходит у тебя в стране, что делают террористы на Херсонщине, то хорошее настроение быстро исчезает. Но я уверен, что мы победим, и благодаря нашим воинам все будет хорошо», — сказал Ярмоленко УАФ.

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Напомним, что 12 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч против Германии. А 16 и 19 июня состоятся поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Отметим, Виктор Леоненко раскритиковал вызов Ярмоленко в главную команду страны.

Ранее игрок сборной Украины и французского Марселя жестко отреагировал на затопление стадиона в Новой Каховке.