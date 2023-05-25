«Жду окончания контракта». Ярмоленко не определился со своим будущим 25 мая, 18:55 Украинский футболист не собирается заглядывать вперед (Фото:Аль-Айн через Твиттер)

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко, который вскоре может покинуть Аль-Айн, рассказал о своем периоде пребывания в ОАЭ.

Украинец признался, что труднее всего было привыкнуть к климату, который преобладает в арабских странах.

«Сложнее было адаптироваться к погодным условиям. Никогда в жизни мне не приходилось играть при температуре 40 градусов. Немного жарко, если честно, но привык. В целом сезоном доволен. Конечно, хотелось победить в чемпионате и Кубке, но это футбол — иногда ты побеждаешь, а иногда — проигрываешь»

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Также футболист отметил, что, пока имеет действительный контракт с Аль-Айном, говорить о своем будущем не собирается.

«Конечно, это новый опыт. Хороший опыт. Я доволен тем, что я увидел. Нашел много новых друзей, просмотрел уровень футбола, пожил в этой стране. Пока что не могу сказать, куда я пойду дальше. Сам этого не знаю. еще месяц контракта, нужно его доработать и оставаться профессионалом. Когда соглашение закончится, будем садиться и думать», — сказал Ярмоленко в комментарии Эмираты Сегодня.

Стоит отметить, что Аль-Айн также покинет главный тренер Сергей Ребров, который возглавит сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко и Ребров заняли второе место в чемпионате ОАЭ с Аль-Айном.