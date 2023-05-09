Ярмоленко на выход. Капитан сборной Украины больше не нужен команде Реброва

9 мая, 11:59
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Фото с матча (Фото:Аль Айн via Facebook)

Фото с матча (Фото:Аль Айн via Facebook)

Недавно украинский футболист забил гол, признанный голом тура в американской лиге USL Championship. А Ярмоленко придется уезжать из ОАЭ.

Руководство Аль-Айна, которое тренирует украинский тренер Сергей Ребров, не будет продлевать контракт с Андреем Ярмоленко, сообщает UAEkick.

https://twitter.com/UAEkick/status/1655573189861285897

Причиной такого решения есть скромная игра украинца на поле. Его контракт истекает летом этого года.

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Ярмоленко стал игроком Аль-Айна в июле 2022 года. За 30 матчей в футболке клуба Андрей забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Недавно Аль-Айн проиграл безумный матч Кубка президента. Похоже, это последний шанс Ярмоленко выиграть трофей у ОАЭ.

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Сергей Ребров

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