Ярмоленко на выход. Капитан сборной Украины больше не нужен команде Реброва
Фото с матча (Фото:Аль Айн via Facebook)
Недавно украинский футболист забил гол, признанный голом тура в американской лиге USL Championship. А Ярмоленко придется уезжать из ОАЭ.
Руководство Аль-Айна, которое тренирует украинский тренер Сергей Ребров, не будет продлевать контракт с Андреем Ярмоленко, сообщает UAEkick.
Причиной такого решения есть скромная игра украинца на поле. Его контракт истекает летом этого года.
Ярмоленко стал игроком Аль-Айна в июле 2022 года. За 30 матчей в футболке клуба Андрей забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
Недавно Аль-Айн проиграл безумный матч Кубка президента. Похоже, это последний шанс Ярмоленко выиграть трофей у ОАЭ.