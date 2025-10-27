«Не говорил бы об этом на камеру»: Ярмоленко впервые высказался о «конфликте» между ним и Шовковским

В 10-м туре Премьер-лиги Динамо впервые с 31 августа победило , дома разгромив криворожский Кривбасс, который был на первом месте УПЛ.

На фоне последних неутешительных результатов столичного клуба СМИ распространяли информацию о конфликте между главным тренером Динамо Александром Шовковским и Андреем Ярмоленко. Впрочем, после победы над Кривбассом лидер Бело-синих рассказал, как есть на самом деле.

Реклама

«У меня никаких конфликтов нет. Даже если бы был, я бы точно не говорил об этом на камеру — пошел бы к главному тренеру, и мы вместе выяснили бы, что и как делать. Все нормально, честное слово. Я очень доволен тем, что команда сегодня победила. С хорошим настроением будем готовиться к Шахтеру», — сказал Андрей для FootballHub.

Ранее сообщалось, что Шовковский был недоволен отдачей Ярмоленко на тренировке перед ответным матчем с Пафосом в Лиге чемпионов и в грубой форме попросил игрока покинуть занятие, «если тому что-то не нравится». Ярмоленко якобы спокойно отреагировал на слова тренера и молча покинул тренировку, продолжив готовиться индивидуально.

Затем лидер Динамо не попал в заявку на игру против Металлиста 1925. После матча Александра Шовковского спросили о причинах отсутствия 36-летнего футболиста. Специалист ответил, что игрока не было из-за семейных проблем, и детали ему неизвестны. В то же время резко добавил, что считает ситуацию странной.

Отметим, после 10-го тура лидером УПЛ является Шахтер, Динамо занимает вторую строчку, а Кривбасс опустился на пятую позицию в турнирной таблице.

Кстати, в следующем туре Шахтер сыграет с Динамо. Игра состоится 2 ноября во Львове.

Ранее Суркис отреагировал на информацию о том, что Ярмоленко возглавит Динамо вместо Шовковского.