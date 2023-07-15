«Тимощук для меня мертв». Андрей Ярмоленко звонил бывшему капитану сборной Украины 15 июля, 15:30 Ярмоленко и Тимощук вместе играли в сборной Украины (Фото:sport.img.com.ua)

Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко вспомнил, как общался с Анатолием Тимощуком после начала полномасштабного вторжения России.

Тимощук до сих пор никак не комментирует войну и продолжает работать в Зените из Санкт-Петербурга. Ранее появилась информация, что Тимощук получил гражданство Румынии.



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«Я позвонил по телефону Тимощуку и спросил, как ему спится. А он сказал: „Точно так же, как и тебе“. Я сказал, что только я не в России. Был просто такой разговор… Послали друг друга… Для меня его нет, просто нет. После всего, что дала ему страна — и так поступить. Для меня он мертв», — заявил Ярмоленко в интервью клубному каналу Динамо.

Напомним, этим летом Андрей Ярмоленко подписал с Динамо контракт на два года.