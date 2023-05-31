«Добро пожаловать домой». Капитан сборной Украины близок к возвращению в киевское Динамо — СМИ

31 мая, 10:54
Поделиться:
Ярмоленко (Фото:УАФ)

Ярмоленко (Фото:УАФ)

Аль-Айн, который недавно завоевал серебряные медали в чемпионате ОАЭ, отпустит Андрея Ярмоленко в клуб украинской Премьер-лиги.

Читайте также:
Лунин покинет королевский клуб. Украинцу надоело быть дублером Куртуа — СМИ

Об этом сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

«Welcome back home? По крайней мере с сегодняшнего дня переговорный процесс вступает в завершающую фазу», — написал автор канала.

Видео дня

Отметим, что Аль-Айн имеет опцию продления контракта с украинским футболистом, но не собирается ее активизировать.

В этом сезоне за Аль-Айн во всех турнирах Ярмоленко провел 33 матча, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Напоминаем, что тренер команды из чемпионата ОАЭ Сергей Ребров впоследствии возглавит национальную сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко определится с будущим после окончания контракта с арабским клубом.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X