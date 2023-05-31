«Добро пожаловать домой». Капитан сборной Украины близок к возвращению в киевское Динамо — СМИ 31 мая, 10:54 Ярмоленко (Фото:УАФ)

Аль-Айн, который недавно завоевал серебряные медали в чемпионате ОАЭ, отпустит Андрея Ярмоленко в клуб украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

«Welcome back home? По крайней мере с сегодняшнего дня переговорный процесс вступает в завершающую фазу», — написал автор канала.

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Отметим, что Аль-Айн имеет опцию продления контракта с украинским футболистом, но не собирается ее активизировать.

В этом сезоне за Аль-Айн во всех турнирах Ярмоленко провел 33 матча, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

Напоминаем, что тренер команды из чемпионата ОАЭ Сергей Ребров впоследствии возглавит национальную сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко определится с будущим после окончания контракта с арабским клубом.