Главу УАФ Андрея Павелко не отдали на поруки двум обладателям Золотого мяча
Андрей Павелко (Фото:УАФ)
Руководитель УАФ Андрей Павелко был официально арестован — избрали меру пресечения содержание под стражей 60 суток.
Спортивный журналист Константин Андриюк в эфире Radio NV сообщил, что функционера не отпустили на поруки.
По информации источника, взять на себя обязательства хотели обладатели Золотого мяча Олег Блохин, Игорь Беланов и легендарный тренер Анатолий Демяненко.
«Павелко во Львов приехали брать на поруки — Олег Блохин, который неизвестно чем занимается в УАФ; Игорь Беланов, который также неизвестно чем занимается, какие функции исполняет. По сути, этих людей нанял Павелко.
Плюс там еще какое-то количество людей. Анатолий Демяненко, первый вице-президент УАФ. Эти люди приехали во Львов. Адвокат Павелко сообщил, что эти люди хотят взять его на поруки. То есть, человека, которого в украинском футболе, болельщики выгоняют на любых форумах и под любыми постами. И эти легенды приехали специально во Львов, потратив свое время и свои деньги. Вы можете себе это представить?" , — сказал Андриюк.
Журналист добавил, что еще ранее эти легенды хотели взять на поруки Павелко.
«Это не первый раз, когда они приходят брать на поруки. Они еще в марте приходили брать, стоять за него возле киевского суда. Сейчас же они поехали специально во Львов», — заявил Андриюк.
Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча обратился к Зеленскому, чтобы тот вмешался в судебное дело главы УАФ.