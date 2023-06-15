Андрею Шевченко выбили два зуба: как сборная Украины единственный раз проиграла Северной Македонии — видео 15 июня, 13:50 Шевченко в матче с македонцами (Фото:Скриншот)

Накануне отборочного матча Евро-2024 вспоминаем товарищескую игру этих команд, которая завершилась громким скандалом.



16 июня украинская команда сыграет в квалификации чемпионата Европы. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Северная Македония — Украина.

В своей истории сборные провели пять встреч. На счету Украины три победы, один раз выиграли македонцы, еще один раз была зафиксирована ничья.

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То единственное поражение нашей команды запомнилось громким скандалом. Было это в марте 2004 года. Товарищеский матч в Скопье.

Будущий обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко договорился с главным тренером Олегом Блохиным, что отыграет только первый тайм. Ведь впереди был важный матч Милана в Лиге чемпионов.

Несмотря на товарищеский статус поединка, македонцы играли очень грубо. Особенно против Шевченко. И перед самым перерывом Стояновски ударил украинца локтем в лицо. Весь в крови Андрей снял футболку и самовольно покинул поле.

«Весь первый тайм меня били. Били сзади, толкали. Я разговаривал на эту тему с судьей, но он не реагировал. Эта игра ничего не решала, меня ждали впереди очень серьезные игры за Милан, отборочные игры за сборную…

Этот парень специально бьет мне локтем в лицо. Судья при этом никак не реагирует. У меня два передних зуба ушли во внутрь. У меня уже не было прикуса, я попробовал и понял, что не могу. Я подумал, что он мне челюсть сломал.

У меня пошла кровь, до конца тайма оставалось 20 секунд, поэтому я ушел с поля, понял, что продолжать игру не могу", — объяснил свое поведение Шевченко.

Северная Македония — Украина — 1:0

Гол: Ставревски, 26.

Наш состав: Шовковский, Русол, Чечер, Парфенов, Симоненко (Матюхин, 46), Тимощук, Ротань, Гусев (Ребров, 46) Назаренко (Калиниченко, 81), Рыкун, Шевченко (Косырин, 46).