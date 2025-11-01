«Всегда были виноваты». Как Маркевич по-разному относился к украинцам и легионерам в Металлисте

1 ноября, 11:46
Мирон Маркевич — бывший главный тренер Металлиста (Фото: УНИАН)

Бывший полузащитник Металлиста Александр Андриевский вспомнил короткий период выступлений за харьковскую команду под руководством тренера Мирона Маркевича.

Андриевский начинал профессиональную карьеру в Металлисте, но за первую команду провел лишь два матча за два года после дебюта в сезоне 2011/12. Он покинул харьковский клуб в начале 2015 года как свободный агент.

Футболист считает, что отношение Маркевича к украинским игрокам было несправедливым.

«Он почти не трогал иностранцев, а украинцев прям загонял. Если что-то пошло не так, то всегда были виноваты украинцы.

Я недолго был в первой команде, но то, что я видел, особенно как к молодым относились — приоритет, конечно, был иностранцам. Такие реалии на тот момент. Такое было и в Динамо, и в Шахтере, и в Днепре, это неудивительно было на то время. И в Металлисте они делали результат", — сказал Андриевский в подкасте Дениса Бойко.

Добавим, что после Металлиста Андриевский выступал за Динамо, Черноморец и Зарю, а в январе этого года присоединился к Полесью.

Ранее легендарный тренер назвал футболиста, который заменит капитана сборной Украины.

