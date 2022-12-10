Англия — Франция. Где и когда смотреть матч четвертьфинала ЧМ-2022
Англия еще не проигрывала на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Carl Recine)
НВ представляет анонс четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Англии и Франции.
Поединок Англия — Франция состоится в Эль-Хауре 9 декабря на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Англии перед матчем:
- выиграла группу с США, Ираном и Уэльсом, после чего в 1/8 финала прошла Сенегал (3:0);
- в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем матча Марокко — Португалия;
- не знает поражений пять последних игр кряду во всех турнирах при трех победах;
- не сможет рассчитывать на защитника Уайта (личные причины).
Что нужно знать о сборной Франции перед матчем:
- выиграла группу с Австралией, Данией и Тунисом, после чего в 1/8 финала прошла Польшу (3:1);
- в случае выхода в полуфинал сыграет с победителем матча Марокко — Португалия;
- потерпела два поражения в последних шести играх во всех турнирах при трех победах;
- не имеет кадровых проблем перед поединком.
Ориентировочные составы:
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Беллингем, Райс, Хендерсон — Сака, Кейн, Фоден
Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру