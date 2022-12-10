Англия — Франция 0:1. Онлайн-трансляция матча четвертьфинала ЧМ-2022 10 декабря, 21:16 Франция одержала три победы в шести последних играх (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ следит за ходом поединка четвертьфинала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Англии и Франции.



Стартовые составы:

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Беллингем, Райс, Хендерсон — Сака, Кейн, Фоден

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес — Чуамени, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Мбаппе — Жиру

Видео дня

Матч состоится в катарском Эль-Хауре на стадионе Эль-Байт Стэдиум. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Англия выиграла группу B, оставив позади себя США, Иран и Уэльс а в 1/8 финала разгромила Сенегал. В случае выхода в полуфинал сборная сыграет с победителем матча Марокко — Португалия.

Команда не проигрывает в 5 матчах подряд, выиграв в трех из них при двух ничьих. У коллектива участие в матче не примет защитник Уайт (личные проблемы).

Франция выиграла группу D, опередив Австралию, Тунис и Данию, а в 1/8 финала обыграла Польшу. В случае выхода в полуфинал соперником сборной будет победитель поединка Марокко — Португалия.

Команда одержала три победы в шести последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей. Команде в предстоящей игре не помогут защитник Люка Эрнандес и форвард Бензема (травмы).

Статистика знает 41 матч между соперниками, в которых Англия одержала 24 победы, Франция — 11. Еще в шести случаях были зафиксированы ничьи.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Франция — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 2,6, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Англия, оценивается в 2,875, ничья — в 3,10.