Англия — Франция. Видео голов и обзор матча ¼ финала ЧМ-2022 11 декабря, 00:03 Сборная Франции сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с марокканцами (Фото:REUTERS/Richard Heathcote)

Сборная Франции обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1 в поединке ¼ финала футбольного чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.



Англия — Франция 1:2

Голы: Кейн, 54 (с пен.) — Тчуамени, 17, Жиру, 78

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхем, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Видео дня

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру

Нереализованный пенальти: Кейн, 84



Предупреждены: Гризманн, Дембеле, Эрнандес, Магуайр



В полуфинале сборная Франции сыграет против национальной команды Марокко, которая в этот же день сенсационно одолела португальцев.

