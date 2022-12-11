Англия — Франция. Видео голов и обзор матча ¼ финала ЧМ-2022

11 декабря, 00:03
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Сборная Франции сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с марокканцами (Фото:REUTERS/Richard Heathcote)

Сборная Франции сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с марокканцами (Фото:REUTERS/Richard Heathcote)

Сборная Франции обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1 в поединке ¼ финала футбольного чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

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Голы: Кейн, 54 (с пен.) — Тчуамени, 17, Жиру, 78

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхем, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Видео дня

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру

Нереализованный пенальти: Кейн, 84

Предупреждены: Гризманн, Дембеле, Эрнандес, Магуайр

В полуфинале сборная Франции сыграет против национальной команды Марокко, которая в этот же день сенсационно одолела португальцев.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Видео ЧМ-2022 Сборная Англии Сборная Франции

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