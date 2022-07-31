В историческом для Украины финале. Женская сборная Англии победила Германию и стала чемпионом Европы по футболу 31 июля, 21:32 Сборная Англии впервые стала чемпионом Европы (Фото:REUTERS/Peter Cziborra)

Женская сборная Англии стала чемпионом Европы по футболу, победив в финале турнира национальную команду Германии.

Основное время матча, который проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне, завершилось вничью со счетом 1:1. На гол хозяек турнира немки ответили своим.

Вырвать победу англичанки смогли в дополнительное время. Решающий гол забила Хлоя Келли.

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Главной судьей финала была украинка Екатерина Монзуль. Она удостоилась такой чести первой среди соотечественниц.

Англия — Германия 2:1

Голы: Тун, 62, Келли, 111 — Магулль, 79

Сборная Англии впервые стала чемпионом Европы. На счету немецкой команды восемь выигранных титулов — это рекорд.

Ранее Монзуль стала первой женщиной, которая работала главной судьей на матче мужской сборной Англии.



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