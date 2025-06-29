Пять голов в финале. Англия одолела Германию и второй раз подряд выиграла молодежное Евро

Англичане празднуют третий гол в финале (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

В Братиславе состоялся финал чемпионата Европы по футболу 2025 года в возрастной категории U-21. Сборная Англии обыграла Германию в дополнительное время — 3:2.

Уже на 5-й минуте Харви Эллиотт вывел англичан вперед. В середине первого тайма Омари Хатчинсон удвоил преимущество команды Ли Карсли.

В конце первого тайма нападающий немцев Нельсон Вайпер отыграл один мяч. А на 61-й минуте Пауль Небель сравнял счет.

Небель (справа) восстановил паритет на табло / Фото: REUTERS/David W Cerny

В компенсированное ко второму тайму время Небель мог вырвать победу для Германии, однако от пропущенного гола Англию спасла перекладина.

На старте первого экстра-тайма Джон Роу забил третий гол англичан, который в итоге стал решающим.

Евро-2025 (U-21), финал

Англия -- Германия -- 3:2 (д.в.)

Голы: Эллиотт, 5, Хатчинсон, 25, Роу, 92 — Вайпер, 45+1, Небель, 61

Англия второй раз подряд и в четвертый раз в целом выиграла молодежное Евро. Больше титулов континентального первенства U-21 только у Испании и Италии — по 5.

Напомним, сборная Украины U-21 завершила выступления на Евро-2025 на стадии группового этапа.