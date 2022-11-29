Иран и Уэльс вылетели. Англия и США вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 — видео 29 ноября, 23:02 Англия вышла из группы с первого места (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборные Англии и США обыграли команды Уэльса и Ирана соответственно в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу и вышли в 1/8 финала.

В матче Англия — Уэльс команды не забивали в первом тайме, однако во второй половине встречи подопечные Саутгейта отправили в ворота соперника три мяча, сняв все вопросы о победителе не только матча, но и группы.

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В другом матче квартета США для выхода в плей-офф устраивала только победа над Ираном и американцы своего дыбились, обыграв соперника со счетом 1:0 благодаря единственному голу Пулишича.

В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а США встретятся с Нидерландами.

Уэльс — Англия 0:3

Голы: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52

Иран — США 0:1

Гол: Пулишич, 38

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что из группы А в 1/8 финала вышли сборные Нидерландов и Сенегала.

Перед этим участниками плей-офф стали Франция и Бразилия.