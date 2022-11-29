Иран и Уэльс вылетели. Англия и США вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 — видео

29 ноября, 23:02
Поделиться:
Англия вышла из группы с первого места (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Англия вышла из группы с первого места (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборные Англии и США обыграли команды Уэльса и Ирана соответственно в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу и вышли в 1/8 финала.

В матче Англия — Уэльс команды не забивали в первом тайме, однако во второй половине встречи подопечные Саутгейта отправили в ворота соперника три мяча, сняв все вопросы о победителе не только матча, но и группы.

Видео дня

Читайте также:
Уэльс — Англия 0:3. События по минутам матча ЧМ-2022

В другом матче квартета США для выхода в плей-офф устраивала только победа над Ираном и американцы своего дыбились, обыграв соперника со счетом 1:0 благодаря единственному голу Пулишича.

Читайте также:
Иран — США 0:1. События по минутам матча ЧМ-2022

В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, а США встретятся с Нидерландами.

Уэльс — Англия 0:3
Голы: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52

Иран — США 0:1
Гол: Пулишич, 38

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что из группы А в 1/8 финала вышли сборные Нидерландов и Сенегала.

Перед этим участниками плей-офф стали Франция и Бразилия.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Англии Сборная Уэльса Сборная США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X