Англия — Иран. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022
Англия сыграет против Ирана в Дохе (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче первого тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Англии и Ирана.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия — Иран можно здесь
Поединок Англия — Иран состоится в Дохе 21 ноября на Международном стадионе Халифа. Начало игры — в 15:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Англии перед матчем:
- вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы европейского отбора, опередив Польшу, Албанию, Венгрию, Андорру и Сан-Марино;
- лучший результат на чемпионатах мирах — победа в 1966 году;
- не знает побед шесть последних поединков при трех ничьих и трех поражениях;
- не сможет рассчитывать на защитника Уокера (повреждение).
Что нужно знать о сборной Ирана перед матчем:
- вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы азиатского отбора, опередив Южную Корею, ОАЭ, Ирак, Сирию и Ливан;
- лучший результат на чемпионатах мирах — 14 место группового раунда в 1978 году;
- не знает поражений три последние игры во всех турнирах, включая товарищеские, при двух победах и одной ничьей;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Эбрахими (травма).
Ориентировочные составы:
Англия: Пикфорд — Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Беллингем — Стерлинг, Маунт, Фоден — Кейн
Иран: Бейранванд — Мохаррами, Пурлиганджи, Хоссейни, Мохаммеди — Нуроллахи, Эзатолахи, Хаджсафи — Джаханбахш, Тареми, Амири