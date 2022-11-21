Англия — Иран. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 21 ноября, 08:10 Англия сыграет против Ирана в Дохе (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче первого тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Англии и Ирана.



Поединок Англия — Иран состоится в Дохе 21 ноября на Международном стадионе Халифа. Начало игры — в 15:00 по киевскому времени.

Видео дня

Фото: НВ

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать о сборной Англии перед матчем:

вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы европейского отбора, опередив Польшу, Албанию, Венгрию, Андорру и Сан-Марино;

лучший результат на чемпионатах мирах — победа в 1966 году;

не знает побед шесть последних поединков при трех ничьих и трех поражениях;

не сможет рассчитывать на защитника Уокера ( повреждение).

Что нужно знать о сборной Ирана перед матчем:

вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы азиатского отбора, опередив Южную Корею, ОАЭ, Ирак, Сирию и Ливан;

лучший результат на чемпионатах мирах — 14 место группового раунда в 1978 году;

не знает поражений три последние игры во всех турнирах, включая товарищеские, при двух победах и одной ничьей;

не сможет рассчитывать на полузащитника Эбрахими ( травма).

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд — Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Беллингем — Стерлинг, Маунт, Фоден — Кейн

Иран: Бейранванд — Мохаррами, Пурлиганджи, Хоссейни, Мохаммеди — Нуроллахи, Эзатолахи, Хаджсафи — Джаханбахш, Тареми, Амири