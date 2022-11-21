Англия — Иран 6:2. События по минутам матча ЧМ-2022

21 ноября, 17:13
Поделиться:
Англия начинает выступления на чемпионате мира (Фото:REUTERS/Paul Childs)

Англия начинает выступления на чемпионате мира (Фото:REUTERS/Paul Childs)

НВ следил за ходом игры первого тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Ирана.

Читайте также:
Англия — Иран. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллингем, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн

Иран: Бейранванд, Мохаррами, Пурлиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Нуроллахи, Чешми, Хаджсафи, Джаханбахш, Тареми, Карими

Видео дня

Матч состоится в катарской Дохе на Международном стадионе Халифа. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Читайте также:
Кто выиграет ЧМ-2022? Букмекеры назвали фаворитов турнира

Англия вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы европейского отбора, опередив Польшу, Албанию, Венгрию, Андорру и Сан-Марино. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — победа в 1966 году.

Команда не знает побед шесть последних поединков при трех ничьих и трех поражениях. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Уокера (повреждение).

Читайте также:
Футбол по шариату. 6 причин считать, что проведение чемпионата мира в Катаре — большая ошибка

Иран вышел на ЧМ-2022 с 1-го места группы азиатского отбора, опередив Южную Корею, ОАЭ, Ирак, Сирию и Ливан. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — 14 место в групповом раунде в 1978 году.

Команда не знает поражений три последние игры во всех турнирах, включая товарищеские, при двух победах и одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Эбрахими (травма).

Читайте также:
Смертельно красивые. Что нужно знать о стадионах чемпионата мира по футболу 2022, который стартует сегодня в Катаре

Статистика не знает матчей между соперниками.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Англия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,33, то, что выиграет Иран, оценивается в 12,00, ничья — в 4,60.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Англии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X