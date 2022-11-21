Англия — Иран 6:2. События по минутам матча ЧМ-2022 21 ноября, 17:13 Англия начинает выступления на чемпионате мира (Фото:REUTERS/Paul Childs)

НВ следил за ходом игры первого тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Ирана.



Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллингем, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн

Иран: Бейранванд, Мохаррами, Пурлиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Нуроллахи, Чешми, Хаджсафи, Джаханбахш, Тареми, Карими

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Матч состоится в катарской Дохе на Международном стадионе Халифа. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Англия вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы европейского отбора, опередив Польшу, Албанию, Венгрию, Андорру и Сан-Марино. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — победа в 1966 году.

Команда не знает побед шесть последних поединков при трех ничьих и трех поражениях. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Уокера (повреждение).

Иран вышел на ЧМ-2022 с 1-го места группы азиатского отбора, опередив Южную Корею, ОАЭ, Ирак, Сирию и Ливан. Лучший результат сборной на чемпионатах мирах — 14 место в групповом раунде в 1978 году.

Команда не знает поражений три последние игры во всех турнирах, включая товарищеские, при двух победах и одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Эбрахими (травма).

Статистика не знает матчей между соперниками.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Англия является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,33, то, что выиграет Иран, оценивается в 12,00, ничья — в 4,60.