Англия — Иран. Видео голов и обзор матча ЧМ-2022 21 ноября, 18:17 Сборная Англии одержала крупную победу (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Сборная Англии крупно победила команду Ирана со счетом 6:2 в поединке первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 по футболу.



Англия — Иран 6:2

Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 — Тареми, 65, 90+13 (с пенальти)



Англия: Пикфорд — Триппьер, Стоунз, Магуайр (Дайер, 68), Шоу — Райс, Беллингем — Сака (Рашфорд, 70), Маунт (Фоден, 71), Стерлинг (Грилиш, 70) — Кейн (Уилсон, 75)



Иран: Бейраванд (Хоссейн Хоссейни, 19) — Пуралиганджи, Чешми (Канаани, 46), Маджид Хоссейни — Мохаррами, Нуроллахи (Азмун, 78), Карими (Эзатологи, 46), Хаджсафи, Мохаммади (Тораби, 63) — Джаханбакш (Голизадех, 46), Тареми



Предупреждены: Джаханбахш, Пуралиганджи

Видео дня

Накануне сборная Эквадора победила Катар со счетом 2:0 в матче открытия чемпионата мира-2022 по футболу в рамках первого тура группового раунда.

