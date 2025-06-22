Футболисты молодежных сборных Англии и Испании устроили драку после финального свистка четвертьфинального матча Евро-2025.

Англичане одержали победу 3:1, после чего на поле началась стычка между футболистами обеих команд.

Защитник англичан Чарли Крессвелл оказался в эпицентре конфликта, споря сразу с несколькими испанцами. Ситуация вышла из-под контроля, и в нее вынужден был вмешаться ассистент главного тренера Англии — легендарный Эшли Коул. В конце концов футболистов удалось утихомирить.

В полуфинале Англия сыграет против Нидерландов, которые в другом четвертьфинальном матче переиграли Португалию (1:0). Матч между англичанами и нидерландцами состоится 25 июня в Братиславе.