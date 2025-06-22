Матч Англии и Испании за выход в полуфинал молодежного Евро завершился массовой дракой — видео

22 июня, 19:49
Поделиться:
Англия вышла в полуфинал Евро (Фото: Lilian Chan/X)

Англия вышла в полуфинал Евро (Фото: Lilian Chan/X)

Футболисты молодежных сборных Англии и Испании устроили драку после финального свистка четвертьфинального матча Евро-2025.

Англичане одержали победу 3:1, после чего на поле началась стычка между футболистами обеих команд.

Читайте также:
Бывший футболист сборной Украины устроил драку на тренировке клуба УПЛ

Защитник англичан Чарли Крессвелл оказался в эпицентре конфликта, споря сразу с несколькими испанцами. Ситуация вышла из-под контроля, и в нее вынужден был вмешаться ассистент главного тренера Англии — легендарный Эшли Коул. В конце концов футболистов удалось утихомирить.

Реклама

https://twitter.com/Josh_Don/status/1936530275967647873

В полуфинале Англия сыграет против Нидерландов, которые в другом четвертьфинальном матче переиграли Португалию (1:0). Матч между англичанами и нидерландцами состоится 25 июня в Братиславе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сборная Англии сборная Испании Футбол Потасовка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X