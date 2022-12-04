Англия — Сенегал. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
Сборная Англии не знает поражений четыре последних матча кряду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
НВ представляет анонс поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Англии и Сенегала.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия — Сенегал можно здесь
Поединок Англия — Сенегал состоится в Эль-Хауре 4 декабря на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Англии перед матчем:
- с 7 очками заняла первое место в группе B после побед над Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0), а также ничьей с США (0:0);
- в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Франция — Польша;
- не знает поражений четыре последних игры во всех турнирах при двух победах и двух ничьих;
- не имеет кадровых потерь перед игрой.
Что нужно знать про сборную Сенегала перед матчем:
- с 6 очками заняла второе место в группе A после поражения от Нидерландов (0:2), побед над Катаром (3:1) и Эквадором (2:1);
- в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Франция — Польша;
- потерпела одно поражение в последних семи играх во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;
- не сыграют полузащитники И. Гейе (дисквалификация) и Куйяте (травма).
Ориентировочные составы:
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Хендерсон, Беллингем — Фоден, Кейн, Рашфорд
Сенегал: Э. Менди — Сабали, Кулибали, Диалло, Джейкобс — П. Гейе, Н. Менди, Сисс — Ндиайе, Диа, Сарр