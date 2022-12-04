Англия — Сенегал. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022 4 декабря, 08:30 Сборная Англии не знает поражений четыре последних матча кряду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ представляет анонс поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Англии и Сенегала.



Поединок Англия — Сенегал состоится в Эль-Хауре 4 декабря на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать про сборную Англии перед матчем:

с 7 очками заняла первое место в группе B после побед над Ираном ( 6:2) и Уэльсом ( 3:0), а также ничьей с США ( 0:0);

6:2) и Уэльсом 3:0), а также ничьей с США 0:0); в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Франция — Польша;

не знает поражений четыре последних игры во всех турнирах при двух победах и двух ничьих;

не имеет кадровых потерь перед игрой.

Что нужно знать про сборную Сенегала перед матчем:

с 6 очками заняла второе место в группе A после поражения от Нидерландов ( 0:2), побед над Катаром ( 3:1) и Эквадором ( 2:1);

0:2), побед над Катаром 3:1) и Эквадором 2:1); в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Франция — Польша;

потерпела одно поражение в последних семи играх во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;

не сыграют полузащитники И. Гейе ( дисквалификация) и Куйяте ( травма).

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Хендерсон, Беллингем — Фоден, Кейн, Рашфорд

Сенегал: Э. Менди — Сабали, Кулибали, Диалло, Джейкобс — П. Гейе, Н. Менди, Сисс — Ндиайе, Диа, Сарр