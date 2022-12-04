Англия — Сенегал. Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

4 декабря, 08:30
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Сборная Англии не знает поражений четыре последних матча кряду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Англии не знает поражений четыре последних матча кряду (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

НВ представляет анонс поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Англии и Сенегала.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия — Сенегал можно здесь

Поединок Англия — Сенегал состоится в Эль-Хауре 4 декабря на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и на сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Англии перед матчем:

  • с 7 очками заняла первое место в группе B после побед над Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0), а также ничьей с США (0:0);
  • в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Франция — Польша;
  • не знает поражений четыре последних игры во всех турнирах при двух победах и двух ничьих;
  • не имеет кадровых потерь перед игрой.
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Что нужно знать про сборную Сенегала перед матчем:

  • с 6 очками заняла второе место в группе A после поражения от Нидерландов (0:2), побед над Катаром (3:1) и Эквадором (2:1);
  • в случае выхода в четвертьфинал сыграет с победителем матча Франция — Польша;
  • потерпела одно поражение в последних семи играх во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей;
  • не сыграют полузащитники И. Гейе (дисквалификация) и Куйяте (травма).

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Хендерсон, Беллингем — Фоден, Кейн, Рашфорд

Сенегал: Э. Менди — Сабали, Кулибали, Диалло, Джейкобс — П. Гейе, Н. Менди, Сисс — Ндиайе, Диа, Сарр

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Англии

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