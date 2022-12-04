Англия разгромила Сенегал и вышла на Францию в четвертьфинале ЧМ-2022 — видео

4 декабря, 22:52
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В четвертьфинале сборная Англии сыграет с национальной командой Франции (Фото:REUTERS/Carl Recine)

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с национальной командой Франции (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Сборная Англии разгромила национальную команду Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 и вышла в следующую стадию турнира.

Африканцы лучше начали встречу и имели несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет, однако их подвела реализация.

Англичане же своим первым шансом в поединке воспользовались сполна. Джуд Беллингем с левого фланга выкатил мяч в центр штрафной площади соперников на Джордана Хендерсона, который в касание отправил мяч в ворота сенегальцев.

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Перед самым перерывом Гарри Кейн закрепил преимущество в счете своей команды, реализовав выход один на один с Эдуаром Менди.

На 57-й минуте англичане довели дело до разгрома. Букайо Сака эффектно замкнул прострел от Фила Фодена, перекинув мяч через вратаря сенегальцев.

Англия — Сенегал 3:0
Голы: Хендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с национальной командой Франции, которая в своем матче 1/8 финала обыграла поляков.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Видео ЧМ-2022 Сборная Англии

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