Англия — Сенегал. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022 4 декабря, 04:08 Сборная Англии еще ни разу не играла против команды Сенегала (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

НВ следит за ходом игры 1/8 финала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Англии и Сенегала. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 4 декабря.



Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Хендерсон, Беллингем — Фоден, Кейн, Рашфорд

Сенегал: Э. Менди — Сабали, Кулибали, Диалло, Джейкобс — П. Гейе, Н. Менди, Сисс — Ндиайе, Диа, Сарр

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Матч состоится в катарском Эль-Хауре на стадионе Эль-Баит. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Англия с 7 очками заняла первое место в группе B. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Франция — Польша.

Команда не знает поражений четыре последних игры во всех турнирах при двух победах и двух ничьих. Коллектив не имеет кадровых потерь перед игрой.

Сенегал с 6 очками заняла второе место в группе A. В случае выхода в четвертьфинал сборная сыграет с победителем матча Франция — Польша.

Команда проиграла один раз в последних семи матчах во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей. За коллектив не сыграют полузащитники И. Гейе (дисквалификация) и Куйяте (травма).

Статистика пока не знает матчей между этими соперниками.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Англия — фаворит матча, коэффициент на ее победу равен 1,50, то, что выиграет Сенегал, оценивается в 7,00, ничья — в 3,90.