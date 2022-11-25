Англия — США. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022
Обе сборные пока не проигрывали на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Carl Recine/File Photo)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Англии и США.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия — США можно здесь
Поединок Англия — США состоится в Эль-Хауре 25 ноября на арене Эль-Байт Стэдиум. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать о сборной Англии перед матчем:
- в первом матче турнира разгромила национальную команду Ирана (6:2);
- лучший результат на чемпионатах мирах — победа в 1966 году;
- одержала всего одну победу в семи последних поединках при трех ничьих и трех поражениях;
- не сможет рассчитывать на полузащитника Мэддисона (травма).
Что нужно знать о сборной США перед матчем:
- на старте турнира сыграла вничью с национальной командой Уэльса (1:1);
- лучший результат на чемпионатах мирах — 3-е место в 1930 году;
- в последних шести поединках одержала всего одну победу, четырежды сыграв вничью и раз проиграв;
- проблем с составом не имеет.
Ориентировочные составы:
Англия: Пикфорд — Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Беллингем — Сака, Маунт, Стерлинг — Кейн
США: Тернер — Дест, Циммерманн, Рим, Робинсон — Адамс — Муса, Маккенни — Веа, Саргент, Пулишич