Англия — США. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 25 ноября, 11:00 Обе сборные пока не проигрывали на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Carl Recine/File Photo)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Англии и США.



Поединок Англия — США состоится в Эль-Хауре 25 ноября на арене Эль-Байт Стэдиум. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Видео дня

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать о сборной Англии перед матчем:

в первом матче турнира разгромила национальную команду Ирана ( 6:2);

6:2); лучший результат на чемпионатах мирах — победа в 1966 году;

одержала всего одну победу в семи последних поединках при трех ничьих и трех поражениях;

не сможет рассчитывать на полузащитника Мэддисона ( травма).

Что нужно знать о сборной США перед матчем:

на старте турнира сыграла вничью с национальной командой Уэльса ( 1:1);

1:1); лучший результат на чемпионатах мирах — 3-е место в 1930 году;

в последних шести поединках одержала всего одну победу, четырежды сыграв вничью и раз проиграв;

проблем с составом не имеет.

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд — Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Беллингем — Сака, Маунт, Стерлинг — Кейн

США: Тернер — Дест, Циммерманн, Рим, Робинсон — Адамс — Муса, Маккенни — Веа, Саргент, Пулишич

