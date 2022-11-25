Сборная Англии не смогла обыграть команду США и досрочно выйти в плей-офф ЧМ-2022

25 ноября, 22:51
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Обе команды сохранили хорошие шансы на выход в 1/8 финала турнира (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Обе команды сохранили хорошие шансы на выход в 1/8 финала турнира (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сборная Англии не смогла обыграть национальную команду США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра получилась обоюдоострой. Моментов было немало, но реализация подвела обе команды.

В целом же, американцы выглядели даже лучше фаворита, который зачастую старался сбить темп, который предлагал соперник.

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Англия — США 0:0

Теперь для выхода в плей-офф англичанам будет достаточно не проиграть Уэльсу, а американцам нужно обыгрывать Иран.

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В другом матче группы сборная Ирана вырвала победу над национальной командой Уэльса.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Англии Сборная США

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