Сборная Англии не смогла обыграть команду США и досрочно выйти в плей-офф ЧМ-2022 25 ноября, 22:51 Обе команды сохранили хорошие шансы на выход в 1/8 финала турнира (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сборная Англии не смогла обыграть национальную команду США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра получилась обоюдоострой. Моментов было немало, но реализация подвела обе команды.

В целом же, американцы выглядели даже лучше фаворита, который зачастую старался сбить темп, который предлагал соперник.

Видео дня

Англия — США 0:0

Теперь для выхода в плей-офф англичанам будет достаточно не проиграть Уэльсу, а американцам нужно обыгрывать Иран.

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В другом матче группы сборная Ирана вырвала победу над национальной командой Уэльса.