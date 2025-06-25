Англия стала первым финалистом молодежного Евро-2025, выбив обидчика Украины — видео

25 июня, 22:23
Поделиться:
Эллиот стал героем матча (Фото: REUTERS/Радован Стокласа)

Эллиот стал героем матча (Фото: REUTERS/Радован Стокласа)

Сборная Англии одолела команду Нидерландов со счетом 2:1 в первом полуфинальном поединке молодежного чемпионата Европы по футболу-2025.

Первый тайм прошел без результативных ударов, а после перерыва развернулась настоящая борьба.

Читайте также:
Матч Англии и Испании за выход в полуфинал молодежного Евро завершился массовой дракой — видео

Первыми отличились англичане — Харви Эллиотт открыл счет на 62-й минуте. нидерландцы уже через 10 минут ответили точным голом Ноа Огайо.

Реклама

На 86-й минуте Эллиот оформил дубль, принеся своей команде победу.

Другую путевку в финал разыграют Германия и Франция.

Финал состоится 28 июня.

Англия U-21 — Нидерланды U-21 2:1
Голы: Эллиотт, 62, 86 — Огайо, 72

Ранее сообщалось, что Нидерланды обыграли Украину (2:0) в заключительном матче группового этапа и не пустили сине-желтых в плей-офф.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сборная Англии Сборная Нидерландов Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X