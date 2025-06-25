Англия стала первым финалистом молодежного Евро-2025, выбив обидчика Украины — видео
Эллиот стал героем матча (Фото: REUTERS/Радован Стокласа)
Сборная Англии одолела команду Нидерландов со счетом 2:1 в первом полуфинальном поединке молодежного чемпионата Европы по футболу-2025.
Первый тайм прошел без результативных ударов, а после перерыва развернулась настоящая борьба.
Первыми отличились англичане — Харви Эллиотт открыл счет на 62-й минуте. нидерландцы уже через 10 минут ответили точным голом Ноа Огайо.
На 86-й минуте Эллиот оформил дубль, принеся своей команде победу.
Другую путевку в финал разыграют Германия и Франция.
Финал состоится 28 июня.
Англия U-21 — Нидерланды U-21 2:1
Голы: Эллиотт, 62, 86 — Огайо, 72
Ранее сообщалось, что Нидерланды обыграли Украину (2:0) в заключительном матче группового этапа и не пустили сине-желтых в плей-офф.