Сборная Англии одолела команду Нидерландов со счетом 2:1 в первом полуфинальном поединке молодежного чемпионата Европы по футболу-2025 .

Первый тайм прошел без результативных ударов, а после перерыва развернулась настоящая борьба.

Первыми отличились англичане — Харви Эллиотт открыл счет на 62-й минуте. нидерландцы уже через 10 минут ответили точным голом Ноа Огайо.

На 86-й минуте Эллиот оформил дубль, принеся своей команде победу.

Другую путевку в финал разыграют Германия и Франция.

Финал состоится 28 июня.

Англия U-21 — Нидерланды U-21 2:1

Голы: Эллиотт, 62, 86 — Огайо, 72

Ранее сообщалось, что Нидерланды обыграли Украину (2:0) в заключительном матче группового этапа и не пустили сине-желтых в плей-офф.