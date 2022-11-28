Уэльс — Англия. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022
Сборная Уэльса имеет невысокие шансы выйти в плей-офф (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
НВ представляет анонс матча третьего тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Уэльса и Англии.
Поединок Уэльс — Англия состоится в Эр-Райяне 29 ноября, на стадионе Ахмад бин Али. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Уэльса перед матчем:
- с одним баллом занимает последнее место в группе B после ничьей с США (1:1) и поражения от Ирана (0:2);
- для выхода в плей-офф нужна победа при условии ничьей Ирана с США или с разницей в 4 гола в случае другого исхода в параллельной игре;
- не знает побед 7 игр кряду при 5 поражениях и двух ничьих;
- не сможет рассчитывать на основного вратаря Хеннесси (дисквалификация).
Что нужно знать про сборную Англии перед матчем:
- с 4 очками лидирует в группе после победы над Ираном (6:2) и ничьей с США (0:0);
- для выхода в плей-офф нужна победа или ничья — в последнем случае при условии, что США не обыграет Иран с разницей в 5 голов;
- не знает поражений 3 игры кряду, но одержала лишь одну победу в 8 поединках;
- под вопросом участие полузащитника Мэддисона (травма).
Ориентировочные составы:
Уэльс: Уорд — Мефам, Родон, Дэвис — Робертс, Рэмси, Ампаду, Уильямс — Джеймс, Мур, Бэйл
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Беллингэм — Стерлинг, Маунт, Фоден — Кейн