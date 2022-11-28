Уэльс — Англия. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 28 ноября, 15:43 Сборная Уэльса имеет невысокие шансы выйти в плей-офф (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ представляет анонс матча третьего тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Уэльса и Англии.



Поединок Уэльс — Англия состоится в Эр-Райяне 29 ноября, на стадионе Ахмад бин Али. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Уэльса перед матчем:

с одним баллом занимает последнее место в группе B после ничьей с США ( 1:1) и поражения от Ирана ( 0:2);

1:1) и поражения от Ирана 0:2); для выхода в плей-офф нужна победа при условии ничьей Ирана с США или с разницей в 4 гола в случае другого исхода в параллельной игре;

не знает побед 7 игр кряду при 5 поражениях и двух ничьих;

не сможет рассчитывать на основного вратаря Хеннесси ( дисквалификация).

Что нужно знать про сборную Англии перед матчем:

с 4 очками лидирует в группе после победы над Ираном ( 6:2) и ничьей с США ( 0:0);

6:2) и ничьей с США 0:0); для выхода в плей-офф нужна победа или ничья — в последнем случае при условии, что США не обыграет Иран с разницей в 5 голов;

не знает поражений 3 игры кряду, но одержала лишь одну победу в 8 поединках;

под вопросом участие полузащитника Мэддисона ( травма).

Ориентировочные составы:

Уэльс: Уорд — Мефам, Родон, Дэвис — Робертс, Рэмси, Ампаду, Уильямс — Джеймс, Мур, Бэйл

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Беллингэм — Стерлинг, Маунт, Фоден — Кейн