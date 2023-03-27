Проиграл пари. Кулеба подарил главе МИД Великобритании бутылку вина от Стаховского после поражения Украины от Англии — фото 27 марта, 14:13 Дмитрий Кулеба сдержал обещание (Фото:МИД Украины/Facebook)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проиграл пари коллеге из Великобритании Джеймсу Клеверли о победителе матча между сборными Англии и Украины отборе на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Перед поединком Кулеба предложил Клеверли поспорить на бутылку вина.

"Если Украина выиграет, вы должны мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу вас бутылкой украинского. Согласны?" – предложил Кулеба.

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Клеверли согласился с предложением Кулебы.

«Согласен, друг. Пусть победит сильнейшая команда!», - ответил Клеверли.

Украина уступила Англии со счетом 0:2 и Кулеба сдержал обещание, подарив коллеге бутылку вина от известного украинского экс-теннисиста Сергея Стаховского.

«Пари есть пари. Выбрать было непросто: много хороших украинских вин. Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Стаховский – легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины», – написал Кулеба.



Ранее Дмитрий Кулеба обратился в Международный олимпийский комитет из-за возможности участия в Олимпиаде РФ и Беларуси.