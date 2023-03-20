Англия — Украина. Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

20 марта, 15:44
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Матч Англия — Украина состоится 26 марта в Лондоне (Фото:УАФ)

Матч Англия — Украина состоится 26 марта в Лондоне (Фото:УАФ)

НВ рассказывает все, что нужно знать о стартовом матче сборной Украины в групповом раунде отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 против Англии.

Поединок Англия-Украина состоится в Лондоне на Уэмбли, 26 марта, в 19:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформа MEGOGO и региональные каналы Суспильного. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:30.

Видео дня

Что нужно знать о сборной Англии:

  • дошла до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре, где уступила Франции;
  • в Лиге наций заняла четвертое место в группе и вылетела в дивизион В;
  • в последних пяти матчах во всех турнирах одержала три победы при одной ничьей и одном поражении;
  • не сыграет полузащитник Маунт (травма).
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Что нужно знать о сборной Украины:

  • пропустила ЧМ-2022, уступив в плей-офф отбора Уэльсу;
  • заняла второе место в Лиге наций и осталась в дивизионе В;
  • в последних пяти матчах во всех турнирах одержала две победы, дважды сыграла вничью и однажды проиграла;
  • не сыграют защитник Конопля и полузащитник Зубков (травмы).
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Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунс, Уокер, Райс, Беллингем, Хендерсон, Фоден, Кейн, Сака

Украина: Трубин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Мудрик, Довбик

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024

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