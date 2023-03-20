Англия — Украина. Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
Матч Англия — Украина состоится 26 марта в Лондоне (Фото:УАФ)
НВ рассказывает все, что нужно знать о стартовом матче сборной Украины в групповом раунде отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 против Англии.
Поединок Англия-Украина состоится в Лондоне на Уэмбли, 26 марта, в 19:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформа MEGOGO и региональные каналы Суспильного. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:30.
Что нужно знать о сборной Англии:
- дошла до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре, где уступила Франции;
- в Лиге наций заняла четвертое место в группе и вылетела в дивизион В;
- в последних пяти матчах во всех турнирах одержала три победы при одной ничьей и одном поражении;
- не сыграет полузащитник Маунт (травма).
Что нужно знать о сборной Украины:
- пропустила ЧМ-2022, уступив в плей-офф отбора Уэльсу;
- заняла второе место в Лиге наций и осталась в дивизионе В;
- в последних пяти матчах во всех турнирах одержала две победы, дважды сыграла вничью и однажды проиграла;
- не сыграют защитник Конопля и полузащитник Зубков (травмы).
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунс, Уокер, Райс, Беллингем, Хендерсон, Фоден, Кейн, Сака
Украина: Трубин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Мудрик, Довбик