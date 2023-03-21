Италия — Англия. Где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024 21 марта, 18:53 Матч состоится в Неаполе (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

NV рассказывает все, что нужно знать о матче первого тура группового раунда отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года между соперниками сборной Украины — Италией и Англией.



Поединок Италия - Англия состоится в Неаполе на стадионе Диего Армандо Марадона, 23 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:15.

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Что нужно знать о сборной Италии:

действующий чемпион Европы после победы в финале Евро-2020 над командой Англии;

пропускала ЧМ-2022 в Катаре, уступив в плей-офф квалификации Северной Македонии;

в Лиге наций заняла первое место в группе и вышла в финал четырех;

в последних пяти матчах во всех турнирах одержала три победы и дважды проиграла;

не сыграет вратарь Проведель ( болезнь), полузащитник Кьеза ( травма).

Что нужно знать о сборной Англии:

вице-чемпион Европы после поражения в финале Евро-2020 от команды Италии;

дошла до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре, где уступила Франции;

в Лиге наций заняла четвертое место в группе и вылетела в дивизион В;

в последних пяти матчах во всех турнирах одержала три победы при одной ничьей и одном поражении;

не сыграет вратарь Поуп, полузащитник Маунт, нападающий Рашфорд ( травмы).

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Романьоли, Спинаццола, Барелла, Верратти, Жоржиньо, Берарди, Ретеги, Грифо

Англия: Пикфорд, Шоу, Магвайр, Стоунс, Уокер, Райс, Беллингем, Хендерсон, Фоден, Кейн, Сака

