Названы худший и лучший игроки матча Англия — Украина по версии популярного портала

27 марта, 09:41
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Мудрик получил оценку 5,7 (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Мудрик получил оценку 5,7 (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Популярный портал Whoscored поставил оценки футболистам за матч отбора на Евро-2024 между Англией и Украиной (0:2).

Худшим игроком матча по версии портала стал украинский вингер Михаил Мудрик.

Whoscored оценил игру Мудрика в 5,7 балла — это самая маленькая оценка среди всех принявших участие в матче игроков.

Видео дня

Чуть больше, по 6 баллов, получили Роман Яремчук, Артем Довбык, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.

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Наивысшую оценку в составе сборной Украины получил голкипер Анатолий Трубин - 7,1.

Лучшим игроком матча по версии портала с отметкой 8,7 стал форвард сборной Англии Букайо Сака.

whoscored.com
Фото: whoscored.com

Ранее сообщалось, что Мудрик отметился дебютным голевым пасом за Челси.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024 Михаил Мудрик

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