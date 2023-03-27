Названы худший и лучший игроки матча Англия — Украина по версии популярного портала 27 марта, 09:41 Мудрик получил оценку 5,7 (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Популярный портал Whoscored поставил оценки футболистам за матч отбора на Евро-2024 между Англией и Украиной (0:2).

Худшим игроком матча по версии портала стал украинский вингер Михаил Мудрик.

Whoscored оценил игру Мудрика в 5,7 балла — это самая маленькая оценка среди всех принявших участие в матче игроков.

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Чуть больше, по 6 баллов, получили Роман Яремчук, Артем Довбык, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.

Наивысшую оценку в составе сборной Украины получил голкипер Анатолий Трубин - 7,1.

Лучшим игроком матча по версии портала с отметкой 8,7 стал форвард сборной Англии Букайо Сака.



Фото: whoscored.com

Ранее сообщалось, что Мудрик отметился дебютным голевым пасом за Челси.