Сборная Англии потеряла еще двух игроков перед матчем с Украиной в отборе на Евро-2024

21 марта, 17:47
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Маркус Рашфорд получил травму (Фото:REUTERS/Frank Augstein)

Маркус Рашфорд получил травму (Фото:REUTERS/Frank Augstein)

Сборная Англии столкнулась с кадровыми проблемами перед матчами против Италии и Украины в отборе на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Как сообщает пресс-служба сборной Англии, в стартовых поединках квалификации национальной команде не помогут форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд и вратарь Ньюкасла Ник Поуп. Оба игрока пропустят матчи сборной из-за травм.

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Поупа заменит голкипер Фрейзер Фостер из Тоттенхэма, а вот вместо Рашфорда наставник сборной Англии Гарет Саутгейт решил никого не вызвать.

Матч против Италии Англия сыграет на выезде 23 марта, а 26 марта подопечные Саутгейта на своем поле встретятся с Украиной.

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Ранее сообщалось, что из заявки сборной Англии из-за травмы выбыл хавбек Челси Мэйсон Маунт.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024

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