«Показала хорошую борьбу». Шевченко нашел позитив в поражении сборной Украины от Англии в отборе на Евро-2024 27 марта, 16:43 Шевченко возглавлял сборную Украины на протяжении 2016−2021 годов (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года между сборными Украины и Англии (0:2).

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Шевченко, ему понравился подход команды и, несмотря на поражение, игроки украинской сборной продемонстрировали хорошую борьбу.

«Очень приятно, что болельщики оценили усилия игроков.

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Сборная Англии была гораздо лучше и качественнее, но мне понравился подход команды, мы едем с гордостью.

Украина показала хорошую борьбу", — сказал Шевченко.

Следует отметить, что Шевченко присутствовал на матче в Лондоне и работал экспертом на британском телеканале Channel 4.

Ранее сообщалось, что экс-наставник киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал национальную команду за игру в матче с Англией.