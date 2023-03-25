Англия — Украина. Онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 25 марта, 02:20 Украина начинает борьбу в отборе на Евро-2024 (Фото:УАФ)

НВ следит за ходом игры квалификации на чемпионат Европы 2024 по футболу между сборными Англии и Украины. Начало — в 19:00 по киевскому времени 26 марта.



Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд, Чилуэлл, Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс, Беллингем, Хендерсон, Фоден, Кейн, Сака

Украина: Трубин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Мудрик, Довбик

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Матч состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO, в сети Volia и региональных каналах Суспильного.

Англия победила Италию (2:1) на выезде в стартовом матче отбора на Евро-2024. Сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре, где уступила Франции.

Команда в последних шести матчах во всех турнирах одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении. За коллектив не сыграют защитник Шоу (дисквалификация), нападающий Рашфорд, полузащитник Маунт (травмы).

Украина пропустила стартовый тур отбора на Евро-2024. Сборная не вышла на ЧМ-2022, уступив в плей-офф отбора Уэльсу.

Команда в последних шести матчах во всех турнирах одержала три победы, дважды сыграла вничью и однажды проиграла. За коллектив не сыграют защитник Конопля и полузащитник Зубков (травмы).

Статистика знает восемь матчей между соперниками, в которых Англия одержала пять побед, Украина — одну. Еще в двух случаях были зафиксированы ничьи.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Англия — фаворит матча. Коэффициент на ее победу равен 1,29, то, что выиграет Украина, оценивается в 12,00, ничья — в 5,50.