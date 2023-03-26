Англия — Украина. Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2024
В составе Англии забили Кейн и Сака (Фото:REUTERS/Carl Recine)
Сборная Украины на выезде уступала Англии со счетом 0:2 в своем стартовом матче в отборе на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
Англия - Украина 2:0
Голы: Кейн, 37, Сака, 40
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Беллингем (Галлагер, 86), Хендерсон, Райс, Сака, Кейн (Тоуни, 81), Мэддисон (Грилиш, 85)
Украина: Трубин, Караваев (Буяльский, 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 62), Степаненко (Коноплянка, 90), Зинченко, Судаков, Малиновский, Мудрик (Цыганков, 61), Яремчук (Довбик, 74)
Предупреждение: Малиновский