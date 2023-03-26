Англия — Украина. Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2024

26 марта, 21:47
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В составе Англии забили Кейн и Сака (Фото:REUTERS/Carl Recine)

В составе Англии забили Кейн и Сака (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Сборная Украины на выезде уступала Англии со счетом 0:2 в своем стартовом матче в отборе на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

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Англия - Украина 2:0
Голы: Кейн, 37, Сака, 40

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Беллингем (Галлагер, 86), Хендерсон, Райс, Сака, Кейн (Тоуни, 81), Мэддисон (Грилиш, 85)

Видео дня

Украина: Трубин, Караваев (Буяльский, 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 62), Степаненко (Коноплянка, 90), Зинченко, Судаков, Малиновский, Мудрик (Цыганков, 61), Яремчук (Довбик, 74)

Предупреждение: Малиновский

Видеообзор матча

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024

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