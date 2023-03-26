Сборная Украины потеряла лидера перед матчем с Англией

26 марта, 12:40
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Ярмоленко не попал в заявку (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Ярмоленко не попал в заявку (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Сборная Украины столкнулась с кадровыми проблемами перед матчем отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года против Англии.

Сборная Украины объявила окончательную заявку на матч против Англии, в которую не попал лидер и капитан национальной команды Андрей Ярмоленко, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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О причинах отсутствия Ярмоленко в заявке не сообщается, но, очевидно, игрок не успел восстановиться от травмы, полученной в феврале в матче за Аль-Айн.

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Также в заявке отсутствует защитник киевского Динамо Денис Попов.

Заявка сборной Украины на матч с Англией:

Вратари: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Никита Шевченко

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Артем Бондаренко, Александр Пихаленок, Георгий Судаков

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик

Ранее сообщалось, что сборная Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии не сможет рассчитывать на защитника Борнмута Илью Забарного.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Сборная Украины Сборная Англии Евро-2024

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