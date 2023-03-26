Сборная Украины потеряла лидера перед матчем с Англией
Ярмоленко не попал в заявку (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)
Сборная Украины столкнулась с кадровыми проблемами перед матчем отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года против Англии.
Сборная Украины объявила окончательную заявку на матч против Англии, в которую не попал лидер и капитан национальной команды Андрей Ярмоленко, сообщает Украинская ассоциация футбола.
О причинах отсутствия Ярмоленко в заявке не сообщается, но, очевидно, игрок не успел восстановиться от травмы, полученной в феврале в матче за Аль-Айн.
Также в заявке отсутствует защитник киевского Динамо Денис Попов.
Заявка сборной Украины на матч с Англией:
Вратари: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Никита Шевченко
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Артем Бондаренко, Александр Пихаленок, Георгий Судаков
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик
Ранее сообщалось, что сборная Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии не сможет рассчитывать на защитника Борнмута Илью Забарного.