На первом концерте после 16-летнего перерыва английская группа Oasis почтила память форварда Ливерпуля Диогу Жоты, который трагически погиб в ДТП вместе со своим братом Андре Силвой.

Выступление Oasis состоялось 4 июля на стадионе Principality Stadium в Кардиффе перед 75-тысячной аудиторией.

Во время исполнения финальных аккордов хита Live Forever на большом экране появилось изображение Жоты в футболке Ливерпуля с номером 20. Это вызвало громкие аплодисменты и эмоциональный отклик среди зрителей на стадионе.

Отметим, что лидеры группы Oasis, братья Лиам и Ноэл Галлахеры, являются давними болельщиками Манчестер Сити.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором они находились, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Ранее Ливерпуль объявил, что навечно закрепляет 20-й игровой номер за Жотой.