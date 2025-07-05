Легендарная группа Oasis трогательно почтила память Диогу Жоты во время первого концерта после воссоединения — видео

5 июля, 13:26
Поделиться:
На экране появилось изображение Жоты (Фото: REUTERS/Paul Sandle)

На экране появилось изображение Жоты (Фото: REUTERS/Paul Sandle)

На первом концерте после 16-летнего перерыва английская группа Oasis почтила память форварда Ливерпуля Диогу Жоты, который трагически погиб в ДТП вместе со своим братом Андре Силвой.

Читайте также:
«Ты только что женился». Роналду отреагировал на гибель футболиста сборной Португалии в ДТП

Выступление Oasis состоялось 4 июля на стадионе Principality Stadium в Кардиффе перед 75-тысячной аудиторией.

Во время исполнения финальных аккордов хита Live Forever на большом экране появилось изображение Жоты в футболке Ливерпуля с номером 20. Это вызвало громкие аплодисменты и эмоциональный отклик среди зрителей на стадионе.

Реклама

https://www.youtube.com/watch?v=QF3ibbWQkTo&ab_channel=Niconcerts

Отметим, что лидеры группы Oasis, братья Лиам и Ноэл Галлахеры, являются давними болельщиками Манчестер Сити.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором они находились, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.

Читайте также:
Ливерпуль выплатит семье погибшего Диогу Жоты всю его зарплату по контракту

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Ранее Ливерпуль объявил, что навечно закрепляет 20-й игровой номер за Жотой.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Ливерпуль Футбол Музыка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X