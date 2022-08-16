Пока без побед. Ливерпуль не сумел выиграть второй матч кряду на старте английской Премьер-лиги

16 августа, 01:03
Ливерпуль не знает побед на старте АПЛ (Фото:REUTERS/Peter Powell)

Ливерпуль не знает побед на старте АПЛ (Фото:REUTERS/Peter Powell)

После ничьей 2:2 в стартовом туре с Фулхэмом Ливерпуль потерял очки на своем поле против Кристал Пэлас в заключительном поединке второго тура английской Премьер-лиги — 1:1.

Упустив несколько моментов в первые полчаса игры, хозяева позволили гостям открыть счет, когда отличился Заа.

Мерсисайдцы попытались восстановить равновесие, но на 57-й минуте их подвел новичок команды Дарвин Нуньес, которого удалили с поля за удар головой в лицо сопернику.

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Но, оказавшись в меньшинстве, Ливерпуль все-таки сумел сравнять счет благодаря эффектном голу Луиса Диаса на исходе часа игры с лишним.

В дальнейшем хозяевам не удалось вырвать победу и теперь они занимают 12-е место в таблице с двумя очками.

Ливерпуль — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Диас, 61 — Заа, 32

Накануне Челси упустил победу над Тоттенхэмом — 2:2.

Ранее Арсенал с украинцем Александром Зинченко во второй раз подряд выиграл, Манчестер Сити также победил, а Манчестер Юнайтед стал последним в таблице после разгромного поражения.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Английская Премьер-лига

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