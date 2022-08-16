Пока без побед. Ливерпуль не сумел выиграть второй матч кряду на старте английской Премьер-лиги
Ливерпуль не знает побед на старте АПЛ (Фото:REUTERS/Peter Powell)
После ничьей 2:2 в стартовом туре с Фулхэмом Ливерпуль потерял очки на своем поле против Кристал Пэлас в заключительном поединке второго тура английской Премьер-лиги — 1:1.
Упустив несколько моментов в первые полчаса игры, хозяева позволили гостям открыть счет, когда отличился Заа.
Мерсисайдцы попытались восстановить равновесие, но на 57-й минуте их подвел новичок команды Дарвин Нуньес, которого удалили с поля за удар головой в лицо сопернику.
Но, оказавшись в меньшинстве, Ливерпуль все-таки сумел сравнять счет благодаря эффектном голу Луиса Диаса на исходе часа игры с лишним.
В дальнейшем хозяевам не удалось вырвать победу и теперь они занимают 12-е место в таблице с двумя очками.
Ливерпуль — Кристал Пэлас 1:1
Голы: Диас, 61 — Заа, 32
Накануне Челси упустил победу над Тоттенхэмом — 2:2.
Ранее Арсенал с украинцем Александром Зинченко во второй раз подряд выиграл, Манчестер Сити также победил, а Манчестер Юнайтед стал последним в таблице после разгромного поражения.
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