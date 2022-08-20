Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко вышел в лидеры, Эвертон с Миколенко набрал первое очко
Зинченко отыграл в составе Арсенала весь матч (Фото:Reuters/John Sibley)
В субботу, 20 августа, состоялось шесть матчей 3-го тура английской Премьер-лиги.
Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко в составе разгромил в гостях Борнмут. Эта победа позволила «канонирам» выйти в лидеры чемпионата.
Эвертон с украинцем Виталием Миколенко дома сыграл вничью с Ноттингем Форест, набрав первое очко в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
В других матчах дня Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Саутгемптон и Фулхэм обыграли соответственно Вулверхэмптон, Астон Виллу, Лестер и Брентфорд.
Результаты матчей:
Тоттенхэм — Вулверхэмптон 1:0
Гол: Кейн, 64
Кристал Пэлас — Астон Вилла 3:1
Голы: Заа, 7, 58, Матета, 71 — Уоткинс, 5
Нереализованный пенальти: Заа, 58 (Кристал Пэлас)
Лестер — Саутгемптон 1:2
Голы: Мэддисон, 54 — Адамс, 68, 84
Фулхэм — Брентфорд 3:2
Голы: Рид, 1, Палинья, 20, Митрович, 90 — Нергор, 44, Тони, 71
Эвертон — Ноттингем Форест 1:1
Голы: Грей, 88 — Джонсон, 81
Борнмут — Арсенал 0:3
Голы: Эдегор, 5, 11, Салиба, 54
Турнирная таблица
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НВ
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