Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко вышел в лидеры, Эвертон с Миколенко набрал первое очко 20 августа, 21:26 Зинченко отыграл в составе Арсенала весь матч (Фото:Reuters/John Sibley)

В субботу, 20 августа, состоялось шесть матчей 3-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко в составе разгромил в гостях Борнмут. Эта победа позволила «канонирам» выйти в лидеры чемпионата.

Эвертон с украинцем Виталием Миколенко дома сыграл вничью с Ноттингем Форест, набрав первое очко в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

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В других матчах дня Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Саутгемптон и Фулхэм обыграли соответственно Вулверхэмптон, Астон Виллу, Лестер и Брентфорд.

Результаты матчей:

Тоттенхэм — Вулверхэмптон 1:0

Гол: Кейн, 64

Кристал Пэлас — Астон Вилла 3:1

Голы: Заа, 7, 58, Матета, 71 — Уоткинс, 5

Нереализованный пенальти: Заа, 58 (Кристал Пэлас)

Лестер — Саутгемптон 1:2

Голы: Мэддисон, 54 — Адамс, 68, 84

Фулхэм — Брентфорд 3:2

Голы: Рид, 1, Палинья, 20, Митрович, 90 — Нергор, 44, Тони, 71

Эвертон — Ноттингем Форест 1:1

Голы: Грей, 88 — Джонсон, 81

Борнмут — Арсенал 0:3

Голы: Эдегор, 5, 11, Салиба, 54

Турнирная таблица

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НВ

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