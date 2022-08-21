Английская Премьер-лига. Манчестер Сити в ураганном матче вырвал ничью, Челси потерпел сенсационный разгром
«Горожане» тоже были близки к проигрышу (Фото:REUTERS/Scott Heppell)
Манчестер Сити и лондонский Челси синхронно потеряли очки в матчах 3-го тура английской Премьер-лиги.
«Синие» потерпели сенсационное поражение с разгромным счетом от Лидса на выезде.
«Горожане» тоже были близки к проигрышу, но смогли отыграться со счета 1:3 в поединке против Ньюкасла.
В еще одном матче дня Вест Хэм проиграл Брайтону и закрепился на последнем месте в турнирной таблице чемпионата.
Результаты матчей:
Вест Хэм — Брайтон 0:2
Голы: Макаллистер, 22 (с пен.), Троссард, 66
Лидс — Челси 3:0
Голы: Эронсон, 33, Родриго, 37, Харрисон, 69
Удаление: Кулибали, 84 (Челси)
Ньюкасл — Манчестер Сити 3:3
Голы: Алмирон, 28, Уилсон, 39, Триппьер, 54 — Гюндоган, 5, Холанд, 61, Силва, 64
Турнирная таблица
Накануне лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко разгромно выиграл и вышел в лидеры чемпионата Англии.
НВ
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