Английская Премьер-лига. Манчестер Сити в ураганном матче вырвал ничью, Челси потерпел сенсационный разгром 21 августа, 20:30 «Горожане» тоже были близки к проигрышу (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Манчестер Сити и лондонский Челси синхронно потеряли очки в матчах 3-го тура английской Премьер-лиги.

«Синие» потерпели сенсационное поражение с разгромным счетом от Лидса на выезде.

«Горожане» тоже были близки к проигрышу, но смогли отыграться со счета 1:3 в поединке против Ньюкасла.

Видео дня

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В еще одном матче дня Вест Хэм проиграл Брайтону и закрепился на последнем месте в турнирной таблице чемпионата.

Результаты матчей:

Вест Хэм — Брайтон 0:2

Голы: Макаллистер, 22 (с пен.), Троссард, 66

Лидс — Челси 3:0

Голы: Эронсон, 33, Родриго, 37, Харрисон, 69

Удаление: Кулибали, 84 (Челси)

Ньюкасл — Манчестер Сити 3:3

Голы: Алмирон, 28, Уилсон, 39, Триппьер, 54 — Гюндоган, 5, Холанд, 61, Силва, 64

Турнирная таблица

Накануне лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко разгромно выиграл и вышел в лидеры чемпионата Англии.

НВ

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