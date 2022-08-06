Английская Премьер-лига. Эвертон с Миколенко проиграл Челси, Ливерпуль потерял очки

6 августа, 21:37
Победу «синим» принес гол Жоржиньо с пенальти (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Победу «синим» принес гол Жоржиньо с пенальти (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В субботу, 6 августа, состоялись шесть матчей стартового тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

В первой же игре дня случилась сенсация — Ливерпуль на выезде не смог обыграть Фулхэм. При этом «красные» и вовсе могли проиграть, но за десять минут до истечения основного времени очко гостям принес гол Мохамеда Салаха.

Видео дня

В заключительном поединке дня Эвертон с украинцем Виталием Миколенко проиграл лондонскому Челси. Победу «синим» принес гол Жоржиньо с пенальти.

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В других матчах Тоттенхэм разгромил Саутгемптон, а Борнмут, Лидс и Ньюкасл обыграли соответственно Астон Виллу, Вулверхэмптон и Ноттингем Форест.

Результаты матчей:

Фулхэм — Ливерпуль 2:2
Голы: Митрович, 32, 72 (с пен.) — Нуньес, 64, Салах, 80

Борнмут — Астон Вилла 2:0
Голы: Лерма, 2, Мур, 80

Лидс — Вулверхэмптон 2:1
Голы: Родриго, 24, Аит Нури, 74 (автогол) — Поденсе, 6

Ньюкасл — Ноттингем Форест 2:0
Голы: Шер, 58, Уилсон, 78

Тоттенхэм — Саутгемптон 4:1
Голы: Сессеньон, 21, Дайер, 31, Салису, 61 (автогол), Кулусевски, 63 — Уорд-Проуз, 12

Эвертон — Челси 0:1
Гол: Жоржиньо, 45+9 (с пен.)

Накануне украинский новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко результативным действием дебютировал за клуб в официальном матче, в котором тот победил на выезде Кристал Пэлас в 1-м туре английской Премьер-лиги.

Редактор: Евгений Нещерет

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