Английская Премьер-лига. Эвертон с Миколенко проиграл Челси, Ливерпуль потерял очки
Победу «синим» принес гол Жоржиньо с пенальти (Фото:REUTERS/Toby Melville)
В субботу, 6 августа, состоялись шесть матчей стартового тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
В первой же игре дня случилась сенсация — Ливерпуль на выезде не смог обыграть Фулхэм. При этом «красные» и вовсе могли проиграть, но за десять минут до истечения основного времени очко гостям принес гол Мохамеда Салаха.
В заключительном поединке дня Эвертон с украинцем Виталием Миколенко проиграл лондонскому Челси. Победу «синим» принес гол Жоржиньо с пенальти.
В других матчах Тоттенхэм разгромил Саутгемптон, а Борнмут, Лидс и Ньюкасл обыграли соответственно Астон Виллу, Вулверхэмптон и Ноттингем Форест.
Результаты матчей:
Фулхэм — Ливерпуль 2:2
Голы: Митрович, 32, 72 (с пен.) — Нуньес, 64, Салах, 80
Борнмут — Астон Вилла 2:0
Голы: Лерма, 2, Мур, 80
Лидс — Вулверхэмптон 2:1
Голы: Родриго, 24, Аит Нури, 74 (автогол) — Поденсе, 6
Ньюкасл — Ноттингем Форест 2:0
Голы: Шер, 58, Уилсон, 78
Тоттенхэм — Саутгемптон 4:1
Голы: Сессеньон, 21, Дайер, 31, Салису, 61 (автогол), Кулусевски, 63 — Уорд-Проуз, 12
Эвертон — Челси 0:1
Гол: Жоржиньо, 45+9 (с пен.)
Накануне украинский новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко результативным действием дебютировал за клуб в официальном матче, в котором тот победил на выезде Кристал Пэлас в 1-м туре английской Премьер-лиги.
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