Английская Премьер-лига. Эвертон с Миколенко проиграл Челси, Ливерпуль потерял очки 6 августа, 21:37 Победу «синим» принес гол Жоржиньо с пенальти (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В субботу, 6 августа, состоялись шесть матчей стартового тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

В первой же игре дня случилась сенсация — Ливерпуль на выезде не смог обыграть Фулхэм. При этом «красные» и вовсе могли проиграть, но за десять минут до истечения основного времени очко гостям принес гол Мохамеда Салаха.

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В заключительном поединке дня Эвертон с украинцем Виталием Миколенко проиграл лондонскому Челси. Победу «синим» принес гол Жоржиньо с пенальти.

В других матчах Тоттенхэм разгромил Саутгемптон, а Борнмут, Лидс и Ньюкасл обыграли соответственно Астон Виллу, Вулверхэмптон и Ноттингем Форест.

Результаты матчей:

Фулхэм — Ливерпуль 2:2

Голы: Митрович, 32, 72 (с пен.) — Нуньес, 64, Салах, 80

Борнмут — Астон Вилла 2:0

Голы: Лерма, 2, Мур, 80

Лидс — Вулверхэмптон 2:1

Голы: Родриго, 24, Аит Нури, 74 (автогол) — Поденсе, 6

Ньюкасл — Ноттингем Форест 2:0

Голы: Шер, 58, Уилсон, 78

Тоттенхэм — Саутгемптон 4:1

Голы: Сессеньон, 21, Дайер, 31, Салису, 61 (автогол), Кулусевски, 63 — Уорд-Проуз, 12

Эвертон — Челси 0:1

Гол: Жоржиньо, 45+9 (с пен.)

Накануне украинский новичок лондонского Арсенала Александр Зинченко результативным действием дебютировал за клуб в официальном матче, в котором тот победил на выезде Кристал Пэлас в 1-м туре английской Премьер-лиги.

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