Чемпионат Англии. МЮ с новым тренером и Роналду стартовал с поражения, Манчестер Сити выиграл благодаря дублю новичка

7 августа, 20:23
Роналду результативным действием не отметился (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Роналду результативным действием не отметился (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В воскресенье, 7 августа, состоялись заключительные три матча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

Манчестер Юнайтед дома сенсационно проиграл Брайтону. Звездный форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 53-й минуте. К тому времени хозяева уже проигрывали со счетом 0:2.

Видео дня

С 37-летним португальцем на поле Манчестер Юнайтед отыграл один мяч, но избежать поражения не смог. Роналду результативным действием не отметился.

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Действующий чемпион Манчестер Сити в гостях обыграл Вест Хэм благодаря дублю своего новичка Эрлинга Холанда.

В еще одном матче дня Лестер, выигрывая со счетом 2:0, не смог удержать победу над Брентфордом.

Результаты матчей:

Лестер — Брентфорд 2:2
Голы: Кастань, 33, Дьюсбери-Холл, 46 — Тони, 62, Да Силва, 86

Манчестер Юнайтед — Брайтон 1:2
Голы: Макаллистер, 68 — Гросс, 30, 39

Вест Хэм — Манчестер Сити 0:2
Голы: Холанд, 36 (с пен.), 65

Накануне Эвертон с украинцем Виталием Миколенко проиграл Челси, а Ливерпуль потерял очки.

Редактор: Евгений Нещерет

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