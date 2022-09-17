Английская Премьер-лига. Манчестер Сити вышел в лидеры, Арсенал Зинченко опустился на 3-е место 17 сентября, 21:21 Манчестер Сити набрал 17 очков (Фото:REUTERS/Peter Powell)

В субботу, 17 сентября, состоялось три матча 8-го тура чемпионата Англии по футболу.



Манчестер Сити в гостях разгромил Вулверхэмптон и возглавил турнирную таблицу первенства.

Лондонский Тоттенхэм в результативном поединке обыграл Лестер и поднялся на 2-ое место.

Видео дня

В еще одной игре дня Ньюкасл и Борнмут поделили очки.

Результаты матчей:

Вулверхэмптон — Манчестер Сити 0:3

Голы: Грилиш, 1, Холанд, 16, Фоден, 69

Удаление: Коллинз, 33 (Вулверхэмптон)

Ньюкасл — Борнмут 1:1

Голы: Исак, 67 (с пен.) — Биллинг, 62

Тоттенхэм — Лестер 6:2

Голы: Кейн, 8, Дайер, 21, Бентанкур, 47, Сон Хын Мин, 73, 84, 86 — Тилеманс, 6, (с пен.) Мэддисон, 41

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Сообщалось, что английский Эвертон намерен подписать вингера донецкого Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика.

НВ

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