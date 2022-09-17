Английская Премьер-лига. Манчестер Сити вышел в лидеры, Арсенал Зинченко опустился на 3-е место
Манчестер Сити набрал 17 очков (Фото:REUTERS/Peter Powell)
В субботу, 17 сентября, состоялось три матча 8-го тура чемпионата Англии по футболу.
Манчестер Сити в гостях разгромил Вулверхэмптон и возглавил турнирную таблицу первенства.
Лондонский Тоттенхэм в результативном поединке обыграл Лестер и поднялся на 2-ое место.
В еще одной игре дня Ньюкасл и Борнмут поделили очки.
Результаты матчей:
Вулверхэмптон — Манчестер Сити 0:3
Голы: Грилиш, 1, Холанд, 16, Фоден, 69
Удаление: Коллинз, 33 (Вулверхэмптон)
Ньюкасл — Борнмут 1:1
Голы: Исак, 67 (с пен.) — Биллинг, 62
Тоттенхэм — Лестер 6:2
Голы: Кейн, 8, Дайер, 21, Бентанкур, 47, Сон Хын Мин, 73, 84, 86 — Тилеманс, 6, (с пен.) Мэддисон, 41
Турнирная таблица
Сообщалось, что английский Эвертон намерен подписать вингера донецкого Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика.
НВ
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