«Смеялся над гномом в ПСЖ». Звездный аргентинский футболист назвал Месси своим идолом 29 июня, 12:00 Месси и Ди Мария (Фото:Суданалитика)

Игрок сборной Аргентины Анхель Ди Мария, который недавно покинул Ювентус, рассказал об игре с Лео Месси в одном клубе.

Аргентинец заверил, что гном, как называют Месси, является лучшим футболистом в истории и может решить любую проблему.

«Когда гном спокоен — знаешь, что все будет хорошо. Он — лучший в истории. Ты бросаешь в него камень, а он его останавливает, он решает все проблемы».

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Также Ди Мария признался, что игра с Лео Месси — лучшее, что произошло в его карьере.

«Лучшее, что случилось со мной в моей карьере — играть с ним, в сборной и в клубе. Знал, если он придет в „ПСЖ“, я не буду играть, но мне было все равно. Провести с ним год, тренироваться вместе, видеть его каждый день, шутить с ним — было лучшее, что могло произойти», — сказал Ди Мария Tv Pública, передает Sudanalytics.

Отметим, что Ди Мария играл с португальцем Криштиану Роналду в период с 2010 по 2014 год.

Напоминаем, что Месси и Ди Мария стали чемпионами мира-2022 в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что семикратный обладатель Золотого мяча сыграл самого себя в аргентинском сериале.