Чемпион мира спустя 18 лет вернулся в родной клуб — фото
Анхель Ди Мария (Фото: Анхель Ди Мария/Instagram)
Аргентинский футбольный клуб Росарио Сентраль официально объявил о трансфере Анхеля Ди Марии.
Об этом сообщает пресс-служба Росарио Сентраль.
Подробности контракта 37-летнего игрока пока не разглашаются.
Ди Мария является воспитанником Росарио Сентраль, откуда в 2007 году был продан в португальскую Бенфику за 8 миллионов евро.
С тех пор он защищал цвета Реала, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентуса, откуда вернулся в Бенфику.
Также он сыграл 145 матчей и забил 31 гол за сборную Аргентины, выиграв с ней Копа Америка и чемпионат мира-2022.
