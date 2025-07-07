Об этом сообщает пресс-служба Росарио Сентраль.

Подробности контракта 37-летнего игрока пока не разглашаются.

Ди Мария является воспитанником Росарио Сентраль, откуда в 2007 году был продан в португальскую Бенфику за 8 миллионов евро.

С тех пор он защищал цвета Реала, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентуса, откуда вернулся в Бенфику.

Также он сыграл 145 матчей и забил 31 гол за сборную Аргентины, выиграв с ней Копа Америка и чемпионат мира-2022.

Ранее сообщалось, что тренер Массимилиано Аллегри подтвердил переход обладателя Золотого мяча в Милан.