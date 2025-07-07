Чемпион мира спустя 18 лет вернулся в родной клуб — фото

7 июля, 23:51
Поделиться:
Анхель Ди Мария (Фото: Анхель Ди Мария/Instagram)

Анхель Ди Мария (Фото: Анхель Ди Мария/Instagram)

Аргентинский футбольный клуб Росарио Сентраль официально объявил о трансфере Анхеля Ди Марии.

Об этом сообщает пресс-служба Росарио Сентраль.

Читайте также:
«Спасибо за настроение». Милевский показал, как отдыхает с любимой в Буковеле: сколько стоит ночь в отеле — фото

Подробности контракта 37-летнего игрока пока не разглашаются.

https://twitter.com/RosarioCentral/status/1942278630031188274/photo/1
https://twitter.com/RosarioCentral/status/1942281325198688257
https://twitter.com/RosarioCentral/status/1942313606399377786

Ди Мария является воспитанником Росарио Сентраль, откуда в 2007 году был продан в португальскую Бенфику за 8 миллионов евро.

Реклама

С тех пор он защищал цвета Реала, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентуса, откуда вернулся в Бенфику.

Также он сыграл 145 матчей и забил 31 гол за сборную Аргентины, выиграв с ней Копа Америка и чемпионат мира-2022.

Ранее сообщалось, что тренер Массимилиано Аллегри подтвердил переход обладателя Золотого мяча в Милан.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сборная Аргентины Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies