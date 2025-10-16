«Я заболела, и она заботилась обо мне». Украинка удивила исландских футболисток милым поступком

После начала полномасштабного российского вторжения футболистка разорвала контракт с харьковским Житлобудом-1 (ныне — Металлист 1925) и начала искать возможности для продолжения футбольного пути.

Когда появился вариант с Брейдабликом, Анна без колебаний согласилась. В Исландии украинку приняли очень тепло — приглашали на обед и кофе, помогали адаптироваться и изучать язык.

В знак благодарности Петрик выучила даты дней рождения всех одноклубниц и поздравляла каждую из них с небольшими подарками, что очень удивило исландских футболисток.

«В команде меня приняли очень тепло — старались помочь, объясняли, как все устроено в клубе. Приглашали на кофе, чтобы я не оставалась одна дома, проводили со мной время. И снова замечу — я тогда не знала языка. Все меня учили, слушали, исправляли, поддерживали.

Одноклубницы Тейлор и Сэм были первыми, кто протянул руку помощи. Вообще, я бы назвала имена всех девушек — каждая из них сделала для меня что-то хорошее. С именами была целая история: мне трудно было всех запомнить, поэтому я выписала игровые номера, рядом — имена, повесила этот список на холодильник и каждый день перечитывала, чтобы быстрее запомнить. Также я записала их дни рождения и поздравляла каждую, хотя у них это не так принято, как у нас. Они были удивлены.

Помню, однажды на тимбилдинге мне сказали, что я всех удивила — знала, у кого когда день рождения, и приносила шоколадки. А когда я уже уезжала из Исландии, девочки принесли мне шоколадки и сказали: «Мы, возможно, не увидим тебя на твой день рождения, но хотим поздравить тебя так, как ты поздравляла нас». Это было очень приятно и запомнилось навсегда.

Была еще Дора — я до сих пор не знаю, какую именно должность она занимала в клубе, но она всегда мне помогала, приглашала на обед. Также был еще одна футболистка — приглашала к себе домой, познакомила со своей семьей, часто была рядом. Даже когда я заболела, она очень заботилась обо мне.

Я помню каждую из них, очень ценю, и все они занимают особое место в моем сердце. В общем было много замечательных моментов, которые не уместишь в одно интервью", — сказала Петрик.

После короткого периода в Исландии Петрик в 2022 году перешла в Ворсклу, а в 2024-м — в Металлист 1925.

Ранее мы писали, что украинская футболистка мечтает о возвращении женского футбола в Харьков.