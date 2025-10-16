«Моя семья в Киеве». Футболистка, которая играла в Исландии, призналась, почему покинула сильнейшую женскую команду Украины

В текущем сезоне полтавчанки выиграли все свои матчи с общим счетом 30:3 и занимают второе место в турнирной таблице, поскольку Металлист 1925 провел на две игры больше. Именно в очном противостоянии Ворскла переиграла харьковчанок — 2:0.

Петрик, которая сейчас выступает за Металлист 1925, ранее играла в Исландии за Брейдаблик, а затем перешла в Ворсклу, вместе с которой дважды подряд выиграла чемпионат Украины — в сезонах 2022/23 и 2023/24. После перехода Анны в харьковский клуб полтавчанки снова завоевали золото.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко футболистка рассказала, благодаря чему Ворскле удается доминировать в Украине.

«Это очень хорошая команда. У них много лидеров, дружный коллектив, сильная молодежь, и они сосредоточены именно на своей команде, а не на проблемах клуба. Это их уровень, и они его держат. Пока что им удается удерживать эту планку, но я верю, что наша команда сможет победить действующего чемпиона и разорвать эту „золотую“ серию Ворсклы».

Также Петрик объяснила, почему решила покинуть полтавскую команду.

«Иногда комфорт затягивает, и хочется новых вызовов. Для меня таким вызовом стал переход в новую команду и помощь харьковскому клубу вернуть чемпионство. Также, не менее важным фактором является то, что моя семья в Киеве, и мы можем чаще видеться. Жизнь футболистки постоянно связана с разъездами, и я очень ценю моменты, проведенные вместе с семьей», — сказала Анна.

До 2022 года Ворскла выступала под названием Житлобуд-2 и базировалась в Харькове. А в марте 2024-го Житлобуд-1 был переименован в Металлист 1925.

Интересно, что мужская команда Ворсклы в прошлом сезоне вылетела из УПЛ и теперь выступает в Первой лиге.

