«Буду помнить всю жизнь». Украинская футболистка призналась, как к ней относились в Исландии после переезда из-за войны

В 2022 году футболистка разорвала контракт с харьковским Жилстроем-1 (ныне — Металлист 1925) и начала искать возможности для продолжения карьеры.

Когда появился вариант с Брейдабликом, Анна без колебаний согласилась. Она вспоминает, что приехала в Исландию без вещей, однако в клубе ее всем обеспечили и даже дали деньги на продукты.

— Какие трудности вас там постигли?

У меня были вещи из сборной и командная экипировка. Поэтому мне купили новую одежду, дали карточки в супермаркет, чтобы первое время были средства питаться. Мне дали все: от гигиены до новых наушников, потому что я потеряла свои. В клубе много работников, которые работают, как волонтеры, я этого не знала и думала, что они просто делают свою работу. Но все, кто помогал из персонала, это был жест доброй воли, они просто помогали, потому что хотели помочь. Первые недели просто за руку водили, все показывали, рассказывали. А на тот момент мой уровень английского был минус три, все терпеливо ждали пока я пользуюсь переводчиком. Я буду помнить их добрые сердца всю жизнь. Они были для меня особенными людьми в трудную минуту моей жизни.

— Почему решили покинуть Исландию и вернуться в Украину?

На тот момент я понимала, что должна вернуться к семье, чтобы помочь здесь, разгрести последствия полномасштабного вторжения. Я не планировала возвращаться навсегда и все еще надеюсь поиграть в европейском чемпионате.

После короткого периода в Исландии Петрик в 2022 году перешла в Ворсклу, а в 2024-м — в Металлист 1925.

Ранее украинка удивила исландских футболисток милым поступком.