«Никогда не пожалею». Футболистка из Киева рассказала, почему уехала в Исландию после начала войны России против Украины

Футболистка вспоминает, что проснулась в пять утра и все время была на связи с родными. Несмотря на шок и страх, девушки решили продолжить тренировки, чтобы хоть немного отвлечься от новостей из дома.

После остановки чемпионата Украины сезона 2021/22 многие игроки начали искать возможности продолжить карьеру за рубежом.

У Анны появилось несколько вариантов, среди которых — предложение от исландского клуба Брейдаблик. Именно его футболистка и выбрала, и, по собственным словам, никогда об этом не жалела.

Анна Петрик с украинским флагом / Фото: Женский футбол.

— В феврале 2022 года вы со сборной Украины встретили полномасштабное вторжение в Турции. Как это было?

Мы, как и все украинцы, проснулись в пять утра, потому что было много звонков, новостей, и мы начали мониторить ситуацию. Когда ты на таком расстоянии от дома и всех событий, происходящих в Украине, невозможно чувствовать все так же. Мне кажется, мы все волновались в разы больше, потому что не знали, как, что, где. Постоянно были с телефоном, держали связь с родными и друзьями. Тренеры сразу сказали, что мы продолжаем делать то, что имеем, но если кому-то трудно, можем взять паузу. Но все тренировались — так мы отвлекались от новостей, иначе можно было сойти с ума.

— Тогда многие из украинских футболисток перешли в европейские чемпионаты.

Мы не знали, что будет дальше, нам нужно было решать, что делать. У всех были разные обстоятельства. Нам нужно было продолжать карьеру, чтобы не исчезнуть, получать зарплату, помогать родным. Тогда каждый сделал выбор и сложилось, как сложилось. Кто-то остался играть в Турции, кто-то в других странах, а некоторые остались с клубом и поехали в Ереван, играть там. Несмотря на все, хочу поблагодарить руководство команды Житлобуд-1 (сейчас Металлист-1925), что не помешали разорвать контракт и продолжить карьеру в других клубах, и в трудные времена прославлять страну за ее пределами.

— Как появился вариант перейти в Исландию?

Тогда всем помогала УАФ, а также на тот момент главный тренер сборной Луис Кортес. Резюме многих девушек разлетелось в разные федерации других стран и мое также. Брейдаблик запомнил меня по матчу Лиги Чемпионов, мы в 2021 году играли против них в групповой стадии. Они и некоторые другие клубы пригласили меня, но я выбрала Брейдаблик, о чем никогда не пожалею, это был удивительный опыт. Брейдаблик очень много сделал для меня. С первого дня они окутали меня заботой, сделали все для меня, для моей быстрой адаптации. Хотя тогда, когда пришло предложение от них, я была в Испании и из-за отмены рейсов, я не могла вылететь три дня. Они поменяли мне билеты, потому что было неизвестно сколько ждать еще, из-за этих отмен.

— Какие были первые впечатления от страны?

Когда прилетела, было очень холодно, сильный ветер и мне сказали, что в этот период это хорошая погода. Тогда я поняла, что будет трудно.

После короткого периода в Исландии Петрик в 2022 году перешла в Ворсклу, а в 2024-м — в Металлист 1925.

