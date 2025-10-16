«Россия все разрушила». Украинская футболистка мечтает о возвращении женского футбола в Харьков

Харьковчанки мощно начали чемпионат, выиграв шесть матчей кряду, однако впоследствии уступили действующим чемпионкам Украины — Ворскле (0:2). После той неудачи подопечные Натальи Зинченко продолжили уверенно побеждать соперниц и после 10 сыгранных поединков возглавляют турнирную таблицу с 27 очками. В то же время полтавчанки, которые еще не потерпели ни одного поражения, имеют две игры в запасе (24 очка).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Петрик, которая уже забила пять голов в текущей кампании, заявила, что цель команды — выиграть чемпионат и Кубок Украины. Она также надеется взять реванш у Ворсклы, за которую выступала с 2022 по 2024 год.

Футболистка рассказала и об изменениях в коллективе после ребрендинга. Летом 2023 года Житлобуд-1 стал женской командой Металлиста 1925, поскольку после начала полномасштабного вторжения России клуб оказался в сложной ситуации. В марте 2024-го 10-кратного чемпиона и 11-кратного обладателя Кубка Украины среди женщин официально переименовали в Металлист 1925.

По словам Петрик, которая представляла Житлобуд-1 в 2016—2018 и 2019−2022 годах, она скучает по той команде, но в то же время в восторге от развития нового проекта.

— Анна, сейчас вы входите в число лучших бомбардиров чемпионата. Считаете, что это ваш праймовый сезон?

Я очень радуюсь, когда могу помочь команде забитыми голами, но до гонки бомбардиров мне еще далеко. Моя главная цель — качественная игра. Если я забиваю — это замечательный показатель, но не самый важный. Самое главное, чтобы команда побеждала и выполняла поставленные цели. Поэтому на каждый матч настраиваюсь отдать максимум. Не думаю, что это мой прайм, потому что всегда есть куда расти, и это прекрасно. Постараюсь постоянно совершенствоваться.

— Какие цели команда ставит перед собой в этом сезоне?

Цели самые высокие — чемпионство и, конечно, Кубок Украины. Мы стремимся получить все золото этого сезона.

— Металлист 1925 блестяще стартовал в чемпионате, но уступил Ворскле. Чего не хватило, чтобы прервать их длительную победную серию?

Таких матчей, как с Ворсклой, действительно не хватает. На этот раз мы уступили, не смогли реализовать свои моменты. Однако надеюсь, что к следующим играм против действующего чемпиона мы сможем лучше подготовиться и получить желаемый результат.

— В марте 2024-го Житлобуд-1, за который вы выступали ранее, официально стал Металлистом 1925. Что реально изменилось внутри клуба — в структуре, атмосфере?

Изменилось очень многое. Я бы даже сказала — все. Это уже другой клуб. Очень скучаю по той команде, которая была: по девушкам, президенту клуба, тренерскому штабу. У нас была очень боевая и дружная команда, и этому способствовали все — от руководства до игроков. К сожалению, полномасштабная война, начатая Россией, все разрушила.

— Что вас действительно удивило или поразило после ребрендинга?

Сейчас руководство также делает для нас очень много, создает все возможные условия. Мы надеемся вернуться в Харьков, играть в родном городе и радовать своих болельщиков на собственном стадионе. Металлист 1925 — это большой проект как для мужской, так и для женской команды. Здесь много людей работают с единой целью, и все действуют как один слаженный механизм — это действительно захватывает. Поражает, что каждый работник клуба искренне заинтересован в его развитии.

Сейчас Металлист 1925 проводит свои домашние матчи в Счастливом (Киевская область).

